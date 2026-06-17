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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

9 Manfaat Air Kelapa, Baik untuk Menjaga Kesehatan Tulang

Rabu, 17 Juni 2026 – 06:10 WIB
9 Manfaat Air Kelapa, Baik untuk Menjaga Kesehatan Tulang - JPNN.COM
Minuman air kelapa. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - AIR kelapa merupakan salah satu minuman yang bisa membantu meredakan rasa lapar.

Pada dasarnya, air kelapa adalah kombinasi air dengan tambahan karbohidrat dan mineral yang berfungsi sebagai elektrolit.

Seiring bertambahnya usia, air kelapa akan berubah menjadi daging kelapa.

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Inilah sebabnya mengapa kelapa muda mengandung lebih banyak air kelapa.

Menambahkan air kelapa ke dalam rutinitas harian Anda adalah pilihan yang baik dan sehat, asalkan dikonsumsi dalam jumlah sedang.

Karena semua kandungan baik yang terkandung dalam setiap cangkirnya, Anda bisa mendapatkan banyak manfaat dari air kelapa.

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Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Prodiadigital.com.

1. Menghidrasi tubuh Anda

Manfaat air kelapa yang pertama adalah membantu menghidrasi tubuh Anda.

Ada beberapa manfaat air kelapa yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah baik untuk kesehatan tulang.

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TAGS   Manfaat air kelapa  air kelapa  tekanan darah tinggi  Batu Ginjal 
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