Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

9 Manfaat Biji Pala, Bantu Tingkatkan Gairah

Senin, 08 Juni 2026 – 05:50 WIB
9 Manfaat Biji Pala, Bantu Tingkatkan Gairah - JPNN.COM
Ilustrasi biji pala. Foto: thesourcebulkfoods

jpnn.com, JAKARTA - BIJI pala merupakan salah satu bumbu dapur yang biasanya digunakan ke dalam beberapa hidangan gurih.

Biji pala, rempah yang hangat dan aromatik juga bisa membuat kue dan puding Anda lezat.

Rempah yang terbuat dari biji pohon pala (Myristica fragrans) berwarna cokelat berbentuk oval ini memiliki rasa manis, seperti kacang, dan sedikit pedas.

Baca Juga:

Menariknya, pala tidak hanya dihargai karena rasanya. Anda juga bisa menikmati manfaatnya, termasuk pencernaan dan tidur yang lebih baik.

Jadi, jika Anda tertarik dengan kesehatan alami, cobalah makanan super ini.

Dikenal dalam Ayurveda sebagai Jaiphal, pala telah digunakan selama berabad-abad tidak hanya untuk meningkatkan rasa, tetapi juga untuk mendukung pencernaan, meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Kaya antioksidan

Biji pala kaya akan antioksidan kuat seperti miristisin, eugenol, isoeugenol, dan safrol.

Ada beberapa manfaat biji pala yang ternyata baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya baik untuk kesehatan kulit.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   biji pala  manfaat biji pala  Suasana Hati  pencernaan 
BERITA BIJI PALA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp