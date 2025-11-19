9 Manfaat Buah Persik untuk Kulit yang Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - KULIT merupakan organ terluar tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.
Buah-buahan termasuk jenis makanan sehat yang bisa merawat kulit dari dalam.
Salah satu buah yang bisa merawat kulit dari dalam adalah buah persik.
Beberapa penelitian telah menyebutkan bahwa buah ini mengandung nutrisi yang memang baik untuk kesehatan kulit.
Oleh sebab itu, wanita harus mengonsumsi buah persik agar mendapatkan manfaat pada kinclong pada kulitnya.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Sumber Antioksidan Baik untuk Kulit
Buah persik merupakan sumber antioksidan yang baik yang tentunya baik untuk kulit.
Manfaat antioksidan adalah menjaga kulit terbebas dari pengaruh buruk radikal bebas yang bisa menyebabkan berbagai macam masalah kulit.