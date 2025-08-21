9 Manfaat Cokelat Hitam, Aman Dikonsumsi Penderita Diabetes

jpnn.com, JAKARTA - COKELAT hitam telah lama dikenal sebagai salah satu makanan padat nutrisi.

Cokelat hitam sering disebut sebagai "makanan super," bukan hanya karena rasanya yang kaya dan nikmat, tetapi juga karena berbagai manfaat kesehatan yang ditawarkannya.

Tidak seperti cokelat susu biasa, cokelat hitam mengandung persentase kakao yang lebih tinggi, yang dikemas dengan antioksidan, mineral, dan nutrisi penting.

Studi oleh organisasi seperti Harvard Health dan American Heart Association telah menunjukkan bahwa konsumsi cokelat hitam dalam jumlah sedang bisa meningkatkan kesehatan jantung, fungsi otak, dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Untuk memaksimalkan manfaat cokelat hitam, pilih cokelat dengan kandungan kakao setidaknya 70 persen.

Hindari cokelat dengan gula tinggi atau aditif buatan. Anda bisa menikmatinya sebagai camilan, menambahkannya ke smoothie, atau menggunakannya sebagai topping untuk oatmeal atau yogurt.

Ingatlah untuk mengonsumsinya dalam jumlah sedang, sekitar 30 gram sehari sudah cukup untuk mendapatkan manfaat kesehatannya tanpa kelebihan kalori.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Doctor.ndtv.com.