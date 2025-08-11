Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

9 Manfaat Daun Salam, Baik untuk Jaga Kesehatan Jantung

Senin, 11 Agustus 2025 – 02:00 WIB
9 Manfaat Daun Salam, Baik untuk Jaga Kesehatan Jantung - JPNN.COM
Daun Salam. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN salam merupakan salah satu bahan masakan yang ada di dapur Anda.

Daun salam merupakan herba yang sangat aromatik yang sering digunakan untuk menambah cita rasa khas pada makanan.

Umumnya digunakan dalam kari, sup, dan nasi, daun sederhana ini juga dikenal karena khasiat obatnya yang sudah lama ada dan berbagai manfaat kesehatan.

Baca Juga:

Dari khasiat antiinflamasi dan antioksidan hingga manfaat pernapasan dan pencernaan, daun ini menawarkan berbagai manfaat untuk mengelola kondisi kesehatan tertentu.

Namun, pastikan Anda mengonsumsinya dalam jumlah sedang untuk menghindari kemungkinan efek samping.

Daun salam berasal dari pohon salam, tanaman yang dianggap asli daerah Mediterania.

Baca Juga:

Daun ini dikenal karena aromanya yang khas dan sedikit rasa pahit.

Selain kegunaan kulinernya, daun ini telah dihargai karena khasiat obatnya selama berabad-abad, dan sering digunakan dalam teh, minyak, dan pengobatan alami.

Ada beberapa manfaat daun salam yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya mengatasi masalah pertumbuhan rambut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   daun salam  manfaat daun salam  Stres  Kecemasan 
BERITA DAUN SALAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp