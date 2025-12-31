9 Manfaat Jambu Air, Baik untuk kesehatan Jantung

jpnn.com, JAKARTA - JAMBU air merupakan salah satu buah yang bisa membantu mengatasi rasa haus yang Anda rasakan.

Selain itu, jambu air juga mengandung berbagai kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh.

Jambu air memiliki banyak manfaat, mulai dari batangnya yang dijadikan bahan furnitur kayu atau dijadikan kayu api, daunnya yang tebal dan kuat dijadikan bungkus tapai ketan, buahnya mengandung banyak air dan serat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Detoks Alami

Ada beberapa cara untuk melakukan detoks kepada tubuh. Cara yang paling sehat adalah dengan cukup memakan buah-buahan padat nutrisi seperti jambu air yang mengandung banyak air, vitamin, dan mineral yang berguna bagi tubuh.

2. Baik untuk Kulit

Daun jambu air yang dilembutkan lalu dioleskan ke kulit dapat meningkatkan kesehatan kulit, karena mengeluarkan zat antijamur dan antimikroba.

Daun jambu air yang dioleskan ke permukaan kulit bisa meredakan gatal-gatal dan memberikan efek dingin yang berguna unruk meredakan sakit akibat campak.

Vitamin C dalam daun jambu air berguna dalam sintesis kolagen pada kulit, dan bisa membantu dalam melambatkan keriput pada wajah, efek penuaan, dan mengobati kerusakan kuliat akibat sinar ultraviolet.