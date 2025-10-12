9 Manfaat Kubis Brussel, Deretan Penyakit Ini Bakalan Ogah Mendekat

Minggu, 12 Oktober 2025 – 02:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - SAYUR merupakan makanan yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi dan wajib Anda konsumsi.

Bosan makan kembang kol dan kubis hampir setiap hari? Pilihlah kerabat dekatnya, kubis brussel, yang juga termasuk dalam keluarga kubis-kubisan.

Sayuran berbentuk bola ini tampak seperti kubis versi lebih kecil. Meskipun ukurannya kecil, sayuran berwarna hijau ini merupakan makanan yang padat nutrisi.

Kaya akan nutrisi seperti vitamin C, kalsium, dan protein, makanan super ini harus menjadi bagian dari diet seimbang Anda.

Makanan ini bisa membantu meningkatkan kekebalan tubuh serta memperbaiki kesehatan kulit dan jantung Anda.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Melancarkan pencernaan

Sebagai sumber serat makanan yang kaya, kubis brussel meningkatkan kesehatan usus dan membantu menghindari sembelit.

Selain itu, serat berfungsi untuk mendukung bakteri usus yang sehat dalam sistem tubuh kita.