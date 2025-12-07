9 Manfaat Pepaya, Baik untuk Jantung

Minggu, 07 Desember 2025 – 03:39 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi pepaya karena bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Pepaya merupakan buah yang sangat kaya manfaat bagi kesehatan.

Dikenal sebagai buah tropis yang manis, pepaya juga disebut buah bidadari.

Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Cancer Epidemiology, Prevention & Biomarkers menunjukkan bahwa asupan antioksidan beta-karoten yang ditemukan dalam pepaya menurunkan risiko kanker.

Menurut jurnal Molecular Nutrition & Food Research, jumlah enzim papain dan chymopapain yang ada dalam buah ini bermanfaat dalam mengurangi peradangan.

Kabar baiknya adalah Anda bisa menikmati pepaya sepanjang tahun, tidak peduli musim apa pun.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Mengatur sistem pencernaan

Pepaya mengandung dua enzim proteolitik, papain dan chymopapain, yang meningkatkan pencernaan.