Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

9 Manfaat Pepaya Mentah, Baik untuk Membantu Menurunkan Berat Badan

Senin, 13 Oktober 2025 – 02:01 WIB
9 Manfaat Pepaya Mentah, Baik untuk Membantu Menurunkan Berat Badan - JPNN.COM
Buah Pepaya Muda. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PEPAYA tidak diragukan lagi merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang.

Memulai hari Anda dengan pepaya yang manis dan matang dengan kulit kuning atau oranye?

Ini adalah kebiasaan pagi yang sehat yang tidak boleh Anda tinggalkan.

Baca Juga:

Namun, Anda juga bisa menambahkan pepaya mentah ke dalam diet seimbang kamu.

Versi mentah dari buah tropis ini memiliki kulit hijau dengan daging putih.

Tidak seperti pepaya matang, yang manis dan lembut, pepaya mentah memiliki rasa yang ringan, sedikit pahit, dan tekstur yang renyah.

Baca Juga:

Ini membuatnya sempurna untuk menyiapkan salad, tumis, dan kari.

Pepaya juga kaya akan nutrisi penting, itulah sebabnya ada banyak manfaat pepaya mentah.

Ada beberapa manfaat pepaya mentah yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh Anda dan salah satunya meningkatkan kesehatan kulit.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pepaya mentah  manfaat pepaya mentah  pencernaan  Peradangan 
BERITA PEPAYA MENTAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp