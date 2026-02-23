9 Manfaat Teh Cengkeh, Kanker Bakalan Ogah Menyerang

jpnn.com, JAKARTA - CENGKEH merupakan salah satu rempah yang mengandung dua manfaat.

Jika berbicara tentang teh pagi, setiap orang punya favorit. Teh hijau, kamomil, lemon, madu adalah beberapa pilihan yang populer.

Namun, ada satu teh yang kurang dikenal dan mungkin terlewatkan, yaitu teh cengkeh.

Meskipun cengkeh telah lama meningkatkan rasa teh dan minuman rempah, beberapa orang baru mengetahui manfaat rempah kecil ini.

Diperkaya dengan antioksidan dan khasiat penyembuhan alami, teh cengkeh bisa membantu memperlancar pencernaan, menyegarkan napas, meningkatkan kekebalan tubuh, dan bahkan menurunkan risiko kanker.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Kaya antioksidan

Cengkeh kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan, yang membantu melawan kerusakan dalam tubuh yang disebabkan oleh molekul berbahaya yang disebut radikal bebas, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Biomolecules.

Teh cengkeh bertindak sebagai sistem pertahanan alami tubuh yang bisa melindungi sel-sel tubuh, sehingga mengurangi risiko penyakit kronis.