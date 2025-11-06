9 Manfaat Teh Matcha, Aman Dikonsumsi Penderita Diabetes

Kamis, 06 November 2025 – 02:08 WIB

jpnn.com, JAKARTA - TEH merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang karena kandungan nutrisinya.

Saat ini, ada berbagai jenis teh yang bisa Anda konsumsi. Salah satu yang populer adalah teh matcha.

Matcha, bubuk berwarna hijau, banyak dinikmati sebagai teh panas.

Bubuk yang terbuat dari daun teh hijau juga bisa ditambahkan ke smoothie, cookies, dan boba tea.

Tidak hanya disukai karena warnanya yang cerah atau rasanya yang bersahaja dan umami, teh matcha juga mengandung antioksidan, termasuk polifenol, yang bermanfaat bagi kesehatan Anda.

Ini bisa membantu menurunkan berat badan, meningkatkan energi, dan mendukung kesehatan usus.

Cara paling sederhana dan terbaik untuk menikmati manfaat ini adalah dengan minum teh matcha.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.