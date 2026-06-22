Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

9 Manfaat Telur, Bantu Cegah Serangan Sarcopenia

Senin, 22 Juni 2026 – 06:05 WIB
9 Manfaat Telur, Bantu Cegah Serangan Sarcopenia - JPNN.COM
Telur Ayam Negeri. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - TELUR merupakan salah satu makanan yang kaya akan berbagai kandungan gizi.

Sejak ayam dibudidayakan, orang-orang telah menikmati dan memenuhi kebutuhan nutrisi mereka dengan telur.

Putih dan kuning telur kaya akan nutrisi. Kuning telur mengandung vitamin yang larut dalam lemak, termasuk vitamin A, D, dan E serta lemak termasuk asam lemak omega-3 esensial, sementara sebagian besar protein terdapat dalam putih telur.

Baca Juga:

Telur merupakan bahan penting dan serbaguna. Komposisinya yang unik merupakan kunci untuk banyak prosedur memasak penting termasuk pengikatan, pelapisan, dan pengglasir, serta pembentukan struktur dan tekstur kue dan roti.

Ada banyak jenis telur, yang paling umum adalah ayam, sementara pilihan yang lebih mewah termasuk bebek, angsa, dan puyuh.

Telur berukuran sedang (53 g) mengandung 7 g protein lengkap, menjadi 'protein lengkap' berarti telur mengandung semua 9 asam amino esensial yang kita butuhkan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan.

Baca Juga:

Sebagian besar makanan nabati, seperti polong-polongan, kacang-kacangan, dan biji-bijian, merupakan protein tidak lengkap karena kekurangan satu atau lebih asam amino esensial yang kita butuhkan.

Hal ini, dikombinasikan dengan fakta bahwa telur merupakan sumber vitamin B12, zat besi, dan asam lemak omega-3 esensial yang baik, menjadikannya tambahan yang berharga untuk diet vegetarian.

Ada beberapa manfaat telur yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah mendukung manajemen berat badan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   telur  Manfaat telur  Protein  kolin 
BERITA TELUR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp