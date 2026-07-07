9 Menu Sarapan Terbaik untuk Menurunkan Berat Badan

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI berat badan yang ideal bisa memberi manfaat kesehatan yang luar biasa.

Salah satu cara yang bisa Anda lakukan untuk menurunkan berat badan adalah dengan mengonsumsi berbagai menu sarapan sehat.

Hampir tidak ada dokter atau ahli gizi yang tidak menyarankan untuk mengonsumsi sarapan berukuran besar setiap hari.

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Bagaimanapun, sarapan pagi yang lezat inilah yang memberi Anda energi untuk membuat Anda terus beraktivitas sepanjang hari.

Anda perlu memastikan bahwa sarapan Anda sehat (sehingga rasa lapar tidak membuat Anda putus asa berulang kali) dan pada saat yang sama ramah terhadap penurunan berat badan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

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1. Telur

Orak-arik, rebus, telur mata sapi, atau casserole, apa pun yang Anda suka, pastikan Anda mengonsumsi setidaknya satu telur setiap hari.

Untuk menurunkan berat badan, penting untuk memasukkan protein ke dalam pola makan Anda, dan apa sumber protein yang lebih baik daripada telur?