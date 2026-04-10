9 Musim Membela Liverpool, Andy Robertson Tinggalkan The Reds

Jumat, 10 April 2026 – 08:20 WIB
9 Musim Membela Liverpool, Andy Robertson Tinggalkan The Reds - JPNN.COM
Andy Robertson. ANTARA/REUTERS/Andrew SURMA/ SIPA USA

jpnn.com - JAKARTA - Andy Robertson akan meninggalkan Liverpool akhir musim ini. Bek sayap itu akan meninggalkan The Reds, setelah sembilan musim membela klub Liga Inggris tersebut.

Robertson mengaku berat meninggalkan Liverpool, tetapi hidup harus jalan terus. Namun, kata dia, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk meninggalkan Liverpool.

"Saya akan selalu mengenang kenangan indah di klub sepak bola ini, saya telah mencurahkan hati dan jiwa saya untuk klub ini selama sembilan tahun dan sama sekali tidak ada penyeselan," kata Robertson dalam laman Liverpool pada Jumat (10/4).

Robertson menyatakan bangga bisa membela Liverpool selama sembilan tahun terakhir dan itu merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa.

Pemain berkebangsaan Skotlandia itu menyatakan targetnya saat ini adalah memberikan yang terbaik untuk Liverpool dan suporter sepanjang musim ini.

Robertson didatangkan Liverpool dari Hull City pada 2017 sampai bisa turut dalam mengantarkan The Reds dua kali menjuarai Liga Inggris, satu Liga Champions, satu Piala FA, dua Piala Liga, satu Piala Dunia Antarklub, satu Piala Super UEFA dan satu Community Shield.

Selama berseragam Liverpool, pemain berusia 32 tahun itu tampil dalam 373 laga untuk mengemas 13 gol dan 69 assist. (antara/jpnn)

Bek sayap Andy Robertson akan meninggalkan Liverpool setelah sembilan tahun membela The Reds.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

TAGS   Liverpool  Liga Inggris  Andy Robertson  The Reds  
