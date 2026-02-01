9 Orang Alami Luka Bakar Akibat Ledakan Tabung Gas

jpnn.com, PALEMBANG - Sebanyak sembilan orang dilaporkan mengalami luka bakar serius akibat ledakan tabung gas LPG 12 kilogram di Jalan Ratu Sianum, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur (IT) III Palembang, Sabtu (31/1).

Insiden tersebut dipicu oleh kebocoran gas saat warga sedang memasak untuk persiapan acara ruwahan.

"Diduga ada kebocoran pada tabung gas yang digunakan, sehingga memicu ledakan dan kobaran api yang membakar bagian rumah," ungkap Kapolsek Ilir Timur II Kompol M Ismail, Minggu (1/2).

Baca Juga: Pria Berpakaian Ojol Curi 2 Tabung Gas di Kedai Model Palembang

Kata Ismail, korban mayoritas perempuan dan kini tengah menjalani perawatan intensif dj Rumah Sakit Pelabuhan Boom Baru Palembang.

Adapun daftar korban yakni, Sahnum (10) bulan, Namira (2), Sumarni (63), Umi (54) , Murni (40), Dewi Rohayati (33), Ria (40, Sri Rahayu (21) dan Weni Widia (40).

Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, para korban mengalami presentase luka bakar yang bervariasi, mulai dari 20 persen hingga 80 persen.

"Api yang sempat berkobar tidak merambat ke bangunan sekitar berkat aksi cepat warga," kata Ismail.

Warga setempat bergotong royong memadamkan api dengan peralafan seadanya sebelum petugas kepolisian tiba di lokasi.