Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

9 Pekerja Tambang Emas Tewas Tertimbun Longsor di Sumbar

Jumat, 15 Mei 2026 – 17:05 WIB
9 Pekerja Tambang Emas Tewas Tertimbun Longsor di Sumbar - JPNN.COM
Warga mengevakuasi korban tambang emas ilegal di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Kamis (14/5/2026). ANTARA/Dokumentasi Pribadi

jpnn.com - PADANG - Bencana tanah longsor terjadi di lokasi penambangan emas ilegal di Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Kamis (14/5), pukul 12.30 WIB.

Sembilan penambang yang diduga melakukan aktivitas penambangan emas ilegal meninggal dunia setelah tertimbun longsor.

"Hasil koordinasi kami, ada sembilan korban dari 12 pekerja tambang yang berada di lokasi saat kejadian," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat Komisaris Besar Polisi Susmelawati Rosya di Kota Padang, Jumat. (15/5). 

Baca Juga:

Tiga pekerja tambang berhasil selamat dari longsoran material, sedangkan sembilan lainnya dinyatakan meninggal dunia.

Dari informasi yang dihimpun Polda Sumbar, terdapat tebing yang berjarak sekitar 30 meter dari lokasi kejadian.

Diduga, pada saat para pekerja itu bekerja, tiba-tiba tebing tersebut longsor dan menimpa korban. Kesembilan pekerja tambang emas ilegal tersebut ditemukan secara bertahap.

Baca Juga:

Sekitar pukul 15.00 WIB, polisi bersama masyarakat setempat menemukan dan mengevakuasi lima korban. 

Sementara itu, empat lainnya ditemukan pada sore harinya.

Sembilan pekerja tambang emas ilegal tewas tertimbun longsor di Sumatera Barat (Sumbar).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pekerja Tambang Emas Tewas  Tewas tertimbun longsor  tambang emas ilegal  Polda Sumbar  penambang emas ilegal 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp