9 Pekerja Tambang Emas Tewas Tertimbun Longsor di Sumbar

jpnn.com - PADANG - Bencana tanah longsor terjadi di lokasi penambangan emas ilegal di Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Kamis (14/5), pukul 12.30 WIB.

Sembilan penambang yang diduga melakukan aktivitas penambangan emas ilegal meninggal dunia setelah tertimbun longsor.

"Hasil koordinasi kami, ada sembilan korban dari 12 pekerja tambang yang berada di lokasi saat kejadian," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat Komisaris Besar Polisi Susmelawati Rosya di Kota Padang, Jumat. (15/5).

Tiga pekerja tambang berhasil selamat dari longsoran material, sedangkan sembilan lainnya dinyatakan meninggal dunia.

Dari informasi yang dihimpun Polda Sumbar, terdapat tebing yang berjarak sekitar 30 meter dari lokasi kejadian.

Diduga, pada saat para pekerja itu bekerja, tiba-tiba tebing tersebut longsor dan menimpa korban. Kesembilan pekerja tambang emas ilegal tersebut ditemukan secara bertahap.

Sekitar pukul 15.00 WIB, polisi bersama masyarakat setempat menemukan dan mengevakuasi lima korban.

Sementara itu, empat lainnya ditemukan pada sore harinya.