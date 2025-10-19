9 Petinggi Militer China Ketahuan Korupsi, Ini Hukuman untuk Mereka

jpnn.com, BEIJING - Pemerintah China mengumumkan telah memecat sembilan petinggi militer, satu di antaranya adalah anggota Politbiro, dari keanggotaan Partai Komunis China (PKC) maupun Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) karena melakukan korupsi.

"Berdasarkan peraturan dan hukum Partai terkait, Komite Pusat Partai memutuskan untuk memberikan hukuman pencabutan keanggotaan Partai kepada kesembilan orang tersebut," kata Juru Bicara Kementerian Pertahanan China Zhang Xiaogang sebagaimana dalam laman Kementerian Pertahanan China yang diakses ANTARA di Beijing, Minggu.

Sebelumnya, Komisi Militer Pusat telah memutuskan untuk memberikan hukuman pencabutan keanggotaan militer kepada mereka.

Salah satunya adalah jenderal dengan pangkat tertinggi kedua di China yaitu He Weidong yang juga Anggota Politbiro Pusat sekaligus Wakil Ketua Komisi Militer Pusat.

Ada juga Laksamana Angkatan Laut Miao Hua yaitu anggota Komisi Militer Pusat dan mantan Kepala Departemen Politik Komisi Militer Pusat.

Sedangkan ketujuh orang lainnya adalah He Hongjun (mantan Wakil Kepala Departemen Politik Komisi Militer Pusat), Wang Xiubin (mantan Wakil Direktur Eksekutif Pusat Komando Operasi Gabungan Komisi Militer Pusat), Lin Xiangyang (mantan Komandan Komando PLA Teater Timur), Qin Shutong (mantan Komisaris Politik Angkatan Darat), Yuan Huazhi (mantan Komisaris Politik Angkatan Laut), Wang Houbin (mantan Komandan Angkatan Roket) dan Wang Chunning (mantan Komandan Polisi Bersenjata).

"Berdasarkan hasil investigasi, kesembilan orang tersebut secara serius melanggar disiplin Partai, diduga terlibat dalam kejahatan jabatan serius dengan jumlah yang sangat besar, sifat yang sangat serius dan berdampak sangat buruk," tambah Zhang Xiaogang.

Zhang mengatakan pencopotan ke-9 orang tersebut adalah bentuk keteguhan tekad Komite Pusat Partai dan Komisi Militer Pusat untuk melawan korupsi sampai akhir.