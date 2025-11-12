9 Rempah yang Baik untuk Kesehatan Usus

Rabu, 12 November 2025 – 03:36 WIB

jpnn.com - USUS merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Oleh karena itu, menjaga kesehatan usus wajib Anda lakukan agar kesehatan tubuh lebih terjaga.

Pencernaan yang sehat penting bagi tubuh kita agar berfungsi dengan baik.

Namun kenyataannya, sebagian besar dari kita pernah mengalami berbagai jenis gangguan pencernaan di beberapa titik dalam hidup kita.

Bagian terburuknya? Kita jarang memperhatikan masalah usus kita, karena yakin bahwa masalah tersebut akan hilang dengan sendirinya dalam beberapa waktu.

Namun, tidak selalu demikian. Bagaimanapun, kita adalah apa yang kita makan.

Pepatah ini berlaku juga karena mengonsumsi makanan yang tepat membantu menjaga sistem kekebalan tubuh dan kesehatan usus kita.

Di sinilah rempah-rempah berperan karena banyak di antaranya memiliki kemampuan untuk mendorong pencernaan yang sehat guna menjaga kesehatan usus.