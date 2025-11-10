9 Tahun Melangkah, Atlas Raih Penghargaan Bergengsi APPARINDO Awards 2025

Senin, 10 November 2025 – 10:52 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah perayaan ulang tahun ke-9, kabar bahagia datang menghampiri. PT. Atlas Adjusting Indonesia (Atlas) dinobatkan sebagai penerima APPARINDO Awards 2025.

Penghargaan bergengsi dari Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia itu, diberikan kepada perusahaan dengan kontribusi signifikan bagi kemajuan industri asuransi nasional.

“Ini hadiah ulang tahun yang luar biasa,” ujar Hadi Widyanto, Direktur PT Atlas Adjusting Indonesia, melalui keterangannya, Senin (10/11).

Baca Juga: Aliansi ATLAS Perkuat Kolaborasi Startup Asia Pasifik

“Pengakuan ini kami dedikasikan untuk seluruh tim yang menjaga profesionalisme, integritas, dan kualitas layanan sejak hari pertama Atlas berdiri.”

Profesionalisme Lahir dari Integritas

Didirikan pada 26 Oktober 2016, Atlas telah tumbuh menjadi salah satu loss adjuster (penilai kerugian asuransi) paling disegani di Indonesia.

Baca Juga: APPARINDO AWARDS 2023 Kembali Digelar

Di tengah kompleksitas kasus klaim dan tekanan waktu, mereka dikenal dengan kecepatan respons, ketelitian analisis, dan independensi dalam keputusan.

Bagi Atlas, profesionalisme bukan sekadar jargon. Ia dibangun dari etika kerja yang kuat.