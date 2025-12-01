Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

9 Tim Finalis Unjuk Gigi di Grand Final Koki Muda Koepoe Koepoe 2025, Siapa Juara?

Senin, 01 Desember 2025 – 09:19 WIB
9 Tim Finalis Unjuk Gigi di Grand Final Koki Muda Koepoe Koepoe 2025, Siapa Juara? - JPNN.COM
Grand Final Koki Muda Koepoe Koepoe 2025. Foto: Tim Koki Muda Koepoe Koepoe 2025

jpnn.com, JAKARTA - Ajang kompetisi memasak antarpelajar SMK Tata Boga tingkat nasional 'Koki Muda Koepoe Koepoe 2025' telah memasuki babak grand final yang digelar pada 25 November lalu.

Proses seleksi menuju babak akhir ini berlangsung ketat melalui roadshow dan serangkaian kompetisi di tiga kota besar, yakni Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta.

Antusiasme peserta terlihat dari partisipasi sebanyak 675 tim yang mewakili 45 sekolah tata boga di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

Dari ratusan peserta tersebut, hanya sembilan tim terbaik yang berhasil melaju ke puncak kompetisi.

Di babak ini, para tim bertarung mempertaruhkan nama sekolah, prestasi, serta mewujudkan mimpi besar mereka sebagai calon chef profesional di masa depan.

Penyelenggaraan kompetisi ini diinisiasi oleh Koepoe Koepoe, jenama rempah Indonesia yang telah eksis lebih dari 75 tahun.

Baca Juga:

Koepoe Koepoe menghadirkan wadah ini demi melestarikan warisan kuliner Indonesia, mengasah keterampilan generasi muda, serta menumbuhkan kebanggaan terhadap kuliner nusantara.

COO PT Anggana Catur Prima Linus Ligo meyakini kuliner Indonesia akan terus berkembang jika talenta muda diberikan panggung untuk berkarya.

Sebanyak 9 tim finalis unjuk gigi di Grand Final Koki Muda Koepoe Koepoe 2025, siapa juara?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   koki muda  Koepoe-Koepoe  finalis  SMK Tata Boga  Kuliner Nusantara  Talenta Muda  Kuliner  Chef  Kompetisi 
BERITA KOKI MUDA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp