9 Warga Digigit Anjing Mengamuk di Tenayan Raya, Balita Terluka di Leher

jpnn.com, PEKANBARU - Sebanyak sembilan warga di Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, menjadi korban gigitan anjing liar pada Kamis 21 Agustus 2025.

Peristiwa ini terjadi di beberapa lokasi di Kelurahan Tangkerang Timur, antara lain Jalan Kamboja Indah, Jalan Mangga Besar 3, Jalan H. Imam Munandar depan Toyota Agung, Jalan Singgalang, serta Jalan Sudimoro.

Kapolsek Tenayan Raya Kompol Didi Antoni menyebut seluruh korban mengalami luka gigitan di bagian kaki.

Ada seorang balita yang menjadi sasaran anjing liar yang diduga rabies itu. Dia digigit pada bagian lehernya.

"Total ada sembilan orang warga yang digigit anjing liar, satu balita. Korban sudah kami data dan seluruhnya mendapat perawatan medis di rumah sakit,” ujarnya, Jumat (22/8).

Didi menjelaskan anjing liar berwarna cokelat yang menyerang warga akhirnya ditangkap dan dilumpuhkan oleh masyarakat di kawasan Perumahan Sudimoro.

Jasad hewan tersebut kemudian dibawa ke Dinas Peternakan Provinsi Riau untuk diperiksa lebih lanjut.

“Anjing sudah diamankan oleh petugas dari Dinas Peternakan. Saat ini mayatnya dalam kondisi utuh dan disimpan di freezer untuk keperluan uji laboratorium, apakah terindikasi rabies atau tidak,” jelasnya.