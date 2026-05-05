JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

91 Ribu Siswa Ikuti Try Out Digital PIJAR untuk Hadapi Asesmen Nasional  

Selasa, 05 Mei 2026 – 16:36 WIB
Telkom melalui platform digital PIJAR bekerja sama dengan Dinas Pendidikan menghadirkan solusi try out digital bagi lebih dari 91.000 siswa di berbagai wilayah Indonesia. Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi digital di sektor pendidikan melalui platform digital PIJAR bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Daerah dalam menghadirkan solusi try out digital bagi lebih dari 91.000 siswa di berbagai wilayah Indonesia.

Sinergi ini dijalankan guna mempersiapkan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Asesmen Sumatif Akhir Jenjang (ASAJ) secara lebih efektif, terukur, dan berbasis data.

ASAJ merupakan evaluasi penting yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan, baik di tingkat SD, SMP, maupun SMA/SMK, untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa secara menyeluruh.

Sementara itu, TKA hadir sebagai instrumen evaluasi objektif untuk memetakan kemampuan akademik individu sekaligus mengonfirmasi capaian nilai rapor, sehingga dapat meningkatkan objektivitas dalam proses penilaian hasil belajar siswa.

Direktur IT Digital Telkom Faizal Rochmad Djoemadi menegaskan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan menjadi faktor penting dalam menghadirkan solusi yang tepat sasaran.

Sinergi ini memungkinkan implementasi teknologi pendidikan berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak sekolah.

“Kolaborasi dengan Dinas Pendidikan menjadi kunci dalam menghadirkan solusi digital yang relevan dan berdampak. Melalui PIJAR, kami berkomitmen mendukung kesiapan siswa menghadapi asesmen secara lebih terukur dan berkelanjutan,” ujar Faizal.

Kolaborasi Telkom dan Dinas Pendidikan menghadirkan try out berbasis data, dukung evaluasi pembelajaran yang lebih objektif dan terukur

