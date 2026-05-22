91 Tahun Worcas, Gala Dinner Mewah Digelar di St. Regis Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Worcas merayakan perjalanan 91 tahun dalam industri kopi Indonesia melalui WORCAS Gala Dinner 2026 yang digelar di The St. Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan.

Acara tersebut menjadi bentuk apresiasi kepada rekan bisnis, pelanggan, karyawan, hingga seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan Worcas selama puluhan tahun.

Mengusung konsep elegan dan berkelas, gala dinner itu menghadirkan berbagai rangkaian acara mewah mulai dari usher profesional, sajian eksklusif, hingga tata panggung megah dengan dukungan LED besar dan penampilan orkestra.

Suasana makin meriah lewat penampilan dua penyanyi ternama Indonesia, Sammy Simorangkir dan Lyodra.

Keduanya sukses menghibur para tamu undangan dan membuat malam perayaan makin berkesan.

Dalam kesempatan itu, Worcas juga menerima apresiasi dari salah satu pelanggan setianya yang telah menggunakan produk mereka selama 35 tahun.

“Selama 35 tahun, saya selalu percaya dengan kualitas kopi Worcas untuk kedai kopi saya. Cita rasanya konsisten, aromanya khas, dan selalu memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan kami,” ujar Asim dikutip JPNN.com, Jumat (22/5).

Dia berharap Worcas terus berkembang dan semakin dikenal sebagai kopi luwak premium kebanggaan Indonesia.