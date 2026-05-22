Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

91 Tahun Worcas, Gala Dinner Mewah Digelar di St. Regis Jakarta

Jumat, 22 Mei 2026 – 17:36 WIB
91 Tahun Worcas, Gala Dinner Mewah Digelar di St. Regis Jakarta - JPNN.COM
Worcas merayakan perjalanan 91 tahun dalam industri kopi Indonesia melalui WORCAS Gala Dinner 2026 yang digelar di The St. Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Worcas merayakan perjalanan 91 tahun dalam industri kopi Indonesia melalui WORCAS Gala Dinner 2026 yang digelar di The St. Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan.

Acara tersebut menjadi bentuk apresiasi kepada rekan bisnis, pelanggan, karyawan, hingga seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan Worcas selama puluhan tahun.

Mengusung konsep elegan dan berkelas, gala dinner itu menghadirkan berbagai rangkaian acara mewah mulai dari usher profesional, sajian eksklusif, hingga tata panggung megah dengan dukungan LED besar dan penampilan orkestra.

Baca Juga:

Suasana makin meriah lewat penampilan dua penyanyi ternama Indonesia, Sammy Simorangkir dan Lyodra.

Keduanya sukses menghibur para tamu undangan dan membuat malam perayaan makin berkesan.

Dalam kesempatan itu, Worcas juga menerima apresiasi dari salah satu pelanggan setianya yang telah menggunakan produk mereka selama 35 tahun.

Baca Juga:

“Selama 35 tahun, saya selalu percaya dengan kualitas kopi Worcas untuk kedai kopi saya. Cita rasanya konsisten, aromanya khas, dan selalu memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan kami,” ujar Asim dikutip JPNN.com, Jumat (22/5).

Dia berharap Worcas terus berkembang dan semakin dikenal sebagai kopi luwak premium kebanggaan Indonesia.

Worcas merayakan perjalanan 91 tahun dalam industri kopi Indonesia melalui WORCAS Gala Dinner 2026 yang digelar di The St. Regis Jakarta, Kuningan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   worcas  Gala Dinner  Industri Kopi  Bisnis Kopi 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp