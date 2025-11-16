95 Tahun Hadir di RI, SLB Indonesia Berinovasi dan Kontribusi untuk Negeri

jpnn.com, JAKARTA - SLB Indonesia, perusahaan teknologi global yang berfokus pada inovasi di bidang energi, kini memasuki 95 tahun hadir dan berkarya di Indonesia.

Selama hampir satu abad, SLB Indonesia berkontribusi tidak hanya di bidang teknologi dan industri, tetapi juga dalam pengembangan ekonomi, pendidikan, dan sosial masyarakat.

SLB Indonesia dengan semangat Protect Our Planet berkomitmen menjaga keseimbangan antara kemajuan industri dan kelestarian lingkungan.

“Kami sangat bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan energi Indonesia selama 95 tahun,” ujar Managing Director SLB Indonesia Nurzhan Ongaltayev dalam keterangannya, Minggu (16/11).

Selama 95 tahun berkontribusi untuk Indonesia, SLB Indonesia tidak hanya berperan sebagai penyedia teknologi energi, tetapi juga sebagai mitra pembangunan bangsa.

“Bersama pemerintah, mitra, dan masyarakat, kami akan terus berinovasi dan beradaptasi untuk menciptakan masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan,” kata dia.

Sementara itu, SLB Asia President Sherif Shohdy mengatakan SLB Indonesia terus berupaya menghadirkan solusi dan inovasi baru dalam menghadapi tantangan global di bidang energi.

Mereka percaya inovasi dan keberlanjutan adalah kunci untuk menciptakan masa depan energi yang seimbang antara kebutuhan manusia dan kelestarian bumi.