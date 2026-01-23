Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

95.400 Benih Kelapa Sawit Sumsel Siap Diekspor ke Peru

Jumat, 23 Januari 2026 – 17:23 WIB
95.400 Benih Kelapa Sawit Sumsel Siap Diekspor ke Peru - JPNN.COM
benih kelapa sawit yang akan diekspor ke Peru, Amerika Selatan. Foto: Karantina Sumsel.

jpnn.com - PALEMBANG - Satuan Pelayanan Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang bakal mengekspor 95.400 butir benih kelapa sawit ke Peru.

Benih kelapa sawit tersebut sudah melalui pemeriksaan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan (Karantina Sumsel) dan bersertifikasi.

Kepala Karantina Sumatera Selatan Sri Endah Ekandari mengungkapkan bahwa pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan benih memenuhi persyaratan teknis negara tujuan, khususnya bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) Marasmius sp yang dipersyaratkan oleh otoritas karantina Peru.

Baca Juga:

“Karantina Sumsel memastikan setiap komoditas ekspor, termasuk benih kelapa sawit, memenuhi persyaratan kesehatan tumbuhan negara tujuan untuk menjaga kepercayaan pasar internasional,” ujar Sri Endah, Jumat (23/1).

Kegiatan pemeriksaan dilakukan oleh petugas Karantina Sumsel, Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Muda Anggie Kharisma Midhariani.

Pemeriksaan meliputi verifikasi dokumen, pemeriksaan fisik, serta pengujian kesehatan benih sesuai standar karantina tumbuhan.

Baca Juga:

"Hasil pemeriksaan memastikan seluruh benih kelapa sawit yang akan diekspor dinyatakan sehat dan bebas dari Marasmius sp," kata Sri Endah. 

Ekspor benih kelapa sawit ke Peru ini telah dilengkapi dengan izin impor (import permit) dari otoritas Peru. 

Ekspor benih kelapa sawit Sumsel ini telah dilengkapi dengan izin impor dari otoritas Peru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Benih Kelapa Sawit  kelapa sawit  karantina sumsel  sawit 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp