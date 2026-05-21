976 ASN Resmi Dilantik, Menaker: Saya Percaya Akan Melaksanakan Tugas dengan Baik

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melantik 976 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Ruang Serbaguna Kemnaker, Jakarta, Rabu (20/5).

Pelantikan itu menjadi awal pengabdian baru bagi para ASN dalam menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin cepat, dinamis, serta ditandai oleh transformasi digital di sektor ketenagakerjaan.

“Saya, Menteri Ketenagakerjaan resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Saya percaya saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan,” katanya.

Dari total 976 ASN yang dilantik, sebanyak 954 orang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan 560 orang di antaranya langsung menempati jabatan fungsional pada pengangkatan pertama.

Selain itu, terdapat 21 orang melakukan alih jabatan ke jabatan fungsional, serta 1 orang pejabat struktural (JPT Pratama) yang beralih menjadi Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial Madya.

Menaker Yassierli mengingatkan struktur karier ASN berbentuk piramida. Hal ini membuat persaingan di level atas semakin ketat.

Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya setiap ASN memiliki keunggulan kompetitif agar mampu bersaing dalam sistem promosi yang semakin transparan.

“Sistem seleksi dan penentuan siapa yang layak akan semakin kompetitif dan transparan seiring dengan penguatan sistem merit ke depan,” ujar Yassierli.