98 Resolution Network Bagikan Paket Banpres Tali Kasih Natal untuk Masyarakat Berekonomi Rentan

jpnn.com, JAKARTA - Untuk menjaga semangat kebersamaan dan solidaritas sosial, #98ResolutionNetwork kembali gelar kegiatan Gotong Royong Warga Peduli Warga yang ke-12.

Kegiatan di momen Natal Desember 2025, menyasar warga masyarakat umat Kristen, yang rentan secara ekonomi melalui program Tali Kasih Natal.

Program di bulan Natal ini membagikan 2000 paket Banpres berupa sembako digelar mulai Sabtu, 13-14 Desember 2025 di beberapa daerah.

Seperti Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Banten) 500 paket, Kota Depok (Jawa Barat) 500 paket, dan Deli Serdang (Sumatera Utara) 1000 paket. Total 2.000 Paket.

“Ada 2000 paket sembako Bantuan Presiden ke tiga Propinsi, untuk dibagikan ke umat Kristen sebagai Program Tali Kasih Natal,” ujar Juru Bicara 98 Resolution Network Jhohannes Marbun dalam siaran persnya, Minggu (14/12/2025).

Menurut Jo Marbun sapaan akrabnya, khusus paket sembako di Deli Serdang didukung oleh BUMN PT. Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports).

“Penerima Paket Tali kasih Natal yaitu warga jemaat HKBP Tangerang Kota (200 paket), warga jemaat GKSI Betlehem Ayodhya Kota Tangerang (100 paket), warga jemaat HKBP Pakujaya Resort Serpong, Kota Tangerang Selatan (200 paket) dan warga jemaat Gereja Katolik Santo Paulus Kota Depok (500 paket)," tegas Jo Marbun.

Selanjutnya, kata Jo Marbun, untuk HKBP Pakujaya Resort Serpong, Kota Tangerang Selatan, pukul 10.00 WIB dan di HKBP Resort Tangerang Kota pukul 14.00 WIB.