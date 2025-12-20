Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

98 Resolution Network Berbagi Kasih Natal di Berbagai Daerah

Sabtu, 20 Desember 2025 – 16:06 WIB
98 Resolution Network Berbagi Kasih Natal di Berbagai Daerah
98 Resolution Network kembali melaksanakan kegiatan Gotong Royong Warga Peduli Warga dengan berbagi kasih Natal di berbagai daerah pada Sabtu, 20 Desember 2025. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - 98 Resolution Network kembali melaksanakan kegiatan Gotong Royong Warga Peduli Warga pada Sabtu, 20 Desember 2025.

Kegiatan ini mengusung agenda khusus Tali Kasih Natal dan merupakan pelaksanaan kali kedua sekaligus yang terakhir di tahun 2025 dengan total penyaluran sebanyak 8.000 paket sembako dari Bantuan Presiden (Banpres) dan BUMN.

Juru bicara 98 Resolution Network Agus Teddy Sumantri menegaskan gerakan Warga Peduli Warga dalam menyambut perayaan Natal 2025 dilakukan pada, Sabtu 20 Desember di berbagai daerah secara simultan.

Penyaluran paket Tali Kasih Natal Banpres di wilayah Jabodetabek dipusatkan di dua lokasi, yaitu Gereja HKBP Rawalumbu, Bekasi sebanyak 500 paket dan Gereja Katolik St. Clara, Bekasi Utara sebanyak 500 paket.

Selain di Bekasi, pembagian Banpres juga dilaksanakan secara serentak di sejumlah daerah lainnya di Indonesia.

“Di Kota Ambon, disalurkan sebanyak 2.000 paket Banpres melalui Sekretariat Negara serta tambahan 1.000 paket sembako yang didukung oleh Pelindo. Sementara itu, di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur disalurkan sebanyak 2.000 paket sembako dengan dukungan BUMN Angkasa Pura,” ujar Agus Teddy.

Agus Teddy juga menyampaikan kegiatan Tali Kasih Natal juga dilakukan di wilayah Langowan, Sulawesi Utara—yang merupakan daerah kelahiran Ibu Presiden Prabowo Subianto—disalurkan sebanyak 2.000 paket Bantuan Presiden (Banpres) Tali Kasih Natal melalui Sekretariat Negara.

Dalam kesempatan di lokasi acara, Haris Rusly Moti, salah satu pemrakarsa 98 Resolution Network menegaskan pemerintahan Prabowo-Gibran telah sangat optimal mengambil langkah-langkah penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Aceh.

98 Resolution Network kembali melaksanakan kegiatan Gotong Royong Warga Peduli Warga pada Sabtu, 20 Desember 2025.

TAGS   98 Resolution Network  Natal  Berbagi kasih Natal  daerah 
