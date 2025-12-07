98 Resolution Network dan PT Pegadaian Gelar Baksos Gerakan Warga Peduli Warga di Bantar Gebang Kota Bekasi

jpnn.com, JAKARTA - 98 Resolution Network bersama PT Pegadaian (BUMN), Serikat Pekerja Pegadaian, dan Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) menggelar aksi sosial #WargaPeduliWarga (WPW) di Bantar Gebang, Bekasi, Sabtu (6/12/2025).

Kegiatan jilid ke 12 ini, berupa pembagian paket sembako sebagai wujud nyata gotong royong antar warga di tengah kejadian bencana alam.

Juru Bicara 98 Resolution Network, Rahman Toha menyampaikan duka mendalam dan keprihatinan atas bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Musibah ini adalah cobaan bagi kita semua, terutama bagi para korban. Kami dari 98 Resolution Network bersama seluruh peserta WPW menyampaikan duka mendalam. Kami menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk menegakkan solidaritas dan gotong royong, baik melalui bantuan materiil, imateriil maupun doa,” kata Rahman menegaskan di sela-sela acara.

Rahman juga menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah cepat pemerintah dalam penanganan bencana.

“Kami percaya pemerintah Prabowo bergerak cepat dalam tahap tanggap darurat hingga pemulihan dan rekonstruksi ke depan. Kami yakin upaya terbaik sedang dilakukan demi keselamatan warga,” ujarnya.

Dorongan Evaluasi Tata Kelola Hutan

Selain bantuan kemanusiaan, 98 Resolution Network menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pemegang izin pengelolaan hutan, terutama terkait dampak deforestasi dan pemenuhan kewajiban lingkungan seperti reboisasi.