98 Resolution Network Dukung Langkah BGN Tutup Dapur MBG Fiktif

jpnn.com, JAKARTA - 98 Resolution Network mendukung apa yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menutup titik-titik fiktif dapur makan bergizi gratis (MBG).

Pernyataan ini disampaikan salah satu pemrakarsa 98 Resolution Network, Wignyo Prasetyo menyusul ditemukannya ratusan titik fiktif dapur MBG di Cilacap beberapa hari lalu.

"Ratusan titik fiktif dapur tersebut memang harus ditutup sebagai bagian dari langkah-langkah pembenahan tata kelola MBG," ujar Wignyo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, 26 Juni 2026.

Selain dukungan terhadap penutupan dapur-dapur palsu tersebut, Wignyo juga mengusulkan agar BGN menginvestigasi semua daerah.

Hal tersebut diusulkan karena ia mengkhawatirkan titik palsu itu mungkin saja banyak terdapat di daerah-daerah lain.

"Ditemukannya ratusan dapur fiktif di Cilacap mestinya jadi alarm buat BGN untuk lebih lanjut menurunkan tim investigasi ke daerah-daerah lain. Karena bukan tidak mungkin dapur-dapur manipulatif seperti itu ribuan jumlahnya," tegas Wignyo.

Wignyo menambahkan lembaga penegak hukum juga harus cepat tanggap terhadap kasus ini. Semua pihak yang berhubungan dengan keberadaan titik-titik dapur palsu ini harus diperiksa

"Ini jahat, miliaran rupiah uang negara masuk ke kantung mereka," ujarnya.