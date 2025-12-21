98 Resolution Network Mengandeng Angkasapura dan Nindya Karya Membagi Tali Kasih Natal untuk Warga Rentan di NTT

jpnn.com, JAKARTA - Jaringan aktivis yang terhimpun dalam 98 Resolution Network bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Angkasapura Indonesia dan Nindya Karya berkolaborasi dengan Keuskupan Agung Kupang, Pemuda Katolik Komnda NTT serta Sinode GMIT mengggelar peduli Tali Kasih Natal di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tali Kasih Natal ini dalam bentuan pemberian 2. 000 (dua ribu) paket bingkisan Natal berupa beras, minyak goreng dan gula pasir kepada kelompok rentan di Kota dan Kabupaten Kupang yang telah didata oleh pihak Keuskupan Agung Kupang dan GMIT beserta Pemuda Katolik dan GAMKI NTT.

Yosef Sampurna Nggarang dalam sambutannya mewakili 98 Resolution Network di Aula Keuskupan Agung Kupang pada Sabtu 20 Desember 2025 mengatakan Tali Kasih Natal ini merupakan wujud nyata dari gotong royong dalam semangat warga perduli warga.

Baca Juga: Rajiv Bagikan 10 Ribu Paket Sembako di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat Saat Reses DPR RI

Jaringan aktivis yang terhimpun dalam 98 Resolution Network berkolaborasi dengan Keuskupan Agung Kupang, Sinode GMIT, Pemuda Katolik Komnda NTT dan GAMKI NTT menggelar peduli Tali Kasih Natal di Aula Keuskupan Agung Kupang, Kota KUpang, NTT pada Sabtu 20 Desember 2025. Foto: Source for JPNN.com

Menurut dia, Tali Kasih Natal ini bukan merupakan yang pertama. Gerakan yang digagas oleh jaringan aktivis 98 yang bekerja sama dengan sejumlah BUMN ini sudah digelar di berbagai daerah dan hari ini diNTT khususnya wilayah Kota dan Kabupaten Kupang.

Baca Juga: Aktivis 98 Resolution Network Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Sumatra Lewat PB IDI

Yos menegaskan kegiatan Warga Peduli Warga ini berkolaborasi dengan Lembaga Keuskupan dan GMIT agar bingkisan ini benar-benar tepat sasaran dan bisa menjangkau keluarga rentan yang berada di wilayah pedalaman.

“Keterlibatan dua Institusi kultural besar ini sangat berarti karena memang penerima manfaat yang berjumlah dua ribu ini datanya bersumber dari Gereja. Yang mana mereka dikategorisasi sebagai kaum rentan baik yang ada di pinggiran Kota Kupang maupun yang berada di pedalaman Kabupaten Kupang," ucapnya.