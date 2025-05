99 Virtual Race Fasilitasi Registrasi Run to Care Virtual 2025

jpnn.com, JAKARTA - Aplikasi lari virtual 99 Virtual Race kembali menjalin kolaborasi dengan SOS Children’s Villages Indonesia dalam ajang lari ultra-marathon amal terbesar di Indonesia, Run to Care 2025.

Ajang ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap anak-anak kurang beruntung di Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta.

Sebagai mitra resmi sejak 2020, 99 Virtual Race turut memfasilitasi penyelenggaraan Run to Care edisi virtual melalui proses pendaftaran untuk kategori 50K Multiple Run, 100K Multiple Run, dan 150K Multiple Run.

"99 Virtual Race sebagai official platform virtual run sejak 2020 dan artinya ini tahun ke-6 kami berkolaborasi dengan SOS Children’s Villages. 99 Virtual Race juga ikut berdonasi di Run to Care dengan membebaskan biaya penggunaan aplikasi serta sebagian dari penjualan tiket dan add-on jersey," ungkap CEO 99 Virtual Race, Stevie Go, dalam keterangannya, Selasa (5/5).

Stevie juga menyampaikan harapannya agar kolaborasi ini terus berlanjut, sejalan dengan visi sosial perusahaan yang ingin mengajak para peserta tak hanya berlari untuk kesehatan pribadi, namun juga memberi dampak positif bagi sesama.

"Pastinya kerja sama yang baik selama ini bisa terus berlanjut karena misi 99 Virtual Race juga salah satunya adalah mengajak setiap peserta selain mendapatkan kesehatan pribadi namun juga bisa menjadi berkat untuk mereka yang membutuhkan. Run to Care Virtual 2025 bisa menjadi salah satu cara pelari berbuat kebaikan dan semoga lancar pelaksanaanya baik offline maupun virtual edition," lanjutnya.

Adapun periode lomba untuk masing-masing kategori virtual berlangsung secara bertahap: Tahap pertama, 150K Multiple Run: 16 Juni–10 Agustus 2025, tahap kedua, ?100K Multiple Run: 30 Juni–10 Agustus 2025, dan tahap terakhir ?50K Multiple Run: 14 Juli–10 Agustus 2025.

Pendaftaran dibuka sejak 26 April dan akan ditutup pada 3 Agustus 2025. Dengan biaya registrasi sebesar Rp 239.000, peserta akan memperoleh eBib, medali finisher, jersey finisher, eCertificate, serta kesempatan mendapatkan doorprize. Dari total biaya tersebut, Rp 100.000 akan langsung disalurkan sebagai donasi.