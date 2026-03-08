A Season of Harmony, Momen Spesial Ramadan Bersama Keluarga di Lippo Malls Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Lippo Malls Indonesia (LMI) menghadirkan rangkaian kegiatan dengan tema “A Season of Harmony” di Ramadan 2026 yang berlangsung di 70 mal yang tersebar di 18 provinsi dan 37 kota besar di Indonesia.

Mengusung semangat kebersamaan, program ini memadukan nilai spiritual, tradisi budaya, serta aktivitas inspiratif dalam satu rangkaian acara yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Setiap mal menghadirkan beragam kegiatan mulai dari pertunjukan budaya, bazar Ramadan, hingga berbagai kompetisi yang dirancang untuk memberikan pengalaman Ramadan yang lebih bermakna bagi para pengunjung.

Menyambut bulan suci, sejumlah mal LMI juga menghadirkan dekorasi tematik bernuansa Islami dengan sentuhan lentera, motif khas Timur Tengah, serta pencahayaan hangat yang menciptakan suasana Ramadan yang penuh kehangatan.

Dekorasi ini tidak hanya memperindah area mal, tetapi juga menghadirkan ruang kebersamaan bagi pengunjung untuk menikmati momen silaturahmi bersama keluarga dan kerabat.

Kegiatan budaya menjadi salah satu daya tarik utama dalam memeriahkan perayaan Ramadan dengan berbagai penampilan, di antaranya Marawis Parade, Tanoura Dance, Persian Dance, Tari Zafin & Nasyid Acapella, Darbuka Show & Music Salam Ramadan, Middle East Arts Performance, Ramadan Choir, dan Sounds of Ramadan.

Selain pertunjukan budaya, pengunjung juga dapat menikmati penampilan berbagai band yang akan memeriahkan suasana berbuka puasa bersama di sejumlah pusat perbelanjaan LMI, seperti Lippo Mall Puri, Lippo Mall Kemang, Senayan Park, Lippo Mall Nusantara, Pluit Village, Gajah Mada Plaza, Lippo Plaza Kramat Jati, Cibubur Junction, dan Tamini Square.

Kemeriahan Ramadan juga dihadirkan melalui berbagai lomba dan aktivitas interaktif yang melibatkan anak-anak, remaja, hingga komunitas. Program ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan kreativitas sekaligus mempererat kebersamaan selama bulan suci.