A Tribute to Benny Fasak, Persembahan Penuh Cinta untuk Sang Musikus nspiratif

jpnn.com, DEPOK - Suasana haru dan hangat menyelimuti acara A Tribute to Benny Fasak yang digelar di Interaksi Space, Kota Depok, sebagai bentuk penghormatan kepada mendiang Benidiktus Fasak atau Benny Fasak.

Kegiatan ini bertepatan dengan ulang tahun ke-34 sang musikus yang wafat pada 9 Agustus 2025 akibat kecelakaan di kawasan Ciledug, Jakarta Selatan.

Acara ini merupakan kolaborasi antara Interaksi Space dan sahabat-sahabat Benny, yang menampilkan berbagai musisi dan band seperti SummerSoul, BestLight, Blackline, GandsBand, dan Benz & Friends.

Sejak sore, pengunjung sudah memenuhi area acara, larut dalam alunan lagu-lagu populer dari Bruno Mars hingga Glenn Fredly yang dibawakan penuh semangat oleh para penampil.

Salah satu momen istimewa malam itu adalah perilisan lagu “Cuma Ale”, karya terakhir Benny Fasak yang baru dirilis secara resmi pada hari ulang tahunnya.

Lagu tersebut menjadi simbol cinta dan kenangan dari keluarga serta rekan-rekan musisi terhadap sosok Benny yang dikenal dengan karakter vokalnya yang lembut dan karyanya yang menyentuh hati.

Ferdy Fasak, kakak kandung Benny, menjelaskan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan untuk mengenang perjuangan dan semangat sang adik.

“Kami ingin merayakan ulang tahunnya dengan cara yang membuat beliau senang di sana. Banyak teman dan keluarga yang hadir memberi dukungan, mengenang perjuangannya, dan mengambil semangat positif dari sosok Benny,” ujar Ferdy.