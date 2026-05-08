AAARGH! Ku Jadi Gila, Rasa Frustrasi dan Keresahan Indische Party

Jumat, 08 Mei 2026 – 11:11 WIB
Indische Party. Foto: Dok. Indische Party/Rakasyah Reza

jpnn.com, JAKARTA - Setelah tiga tahun sejak merilis album S.O.S, Indische Party akhirnya menyuguhkan single terbaru yang berjudul 'AAARGH! Ku Jadi Gila'.

Lagu tersebut lahir dari kegaduhan yang makin sulit diabaikan, ketika situasi di sekitar bergerak terlalu bising dan perlahan terasa seperti tekanan yang terus menumpuk di kepala.

Bagi Indische Party, AAARGH! Ku Jadi Gila merupakan respons spontan terhadap realita yang dilihat belakangan ini.

"Lagu ini adalah akumulasi rasa frustrasi dan keresahan kami melihat realitas hari ini, ketika kekuasaan diperebutkan hanya untuk memuluskan keserakahan segelintir golongan, sementara masyarakat luas menjadi korban dan harus menanggung dampaknya,” ungkap Japs Shadiq, vokalis sekaligus penulis lirik.

Keresahan itu kemudian diterjemahkan ke dalam lagu yang terasa cepat, meledak-ledak, namun tetap dibalut rock n’roll vintage khas Indische Party.

Terdengar seperti teriakan yang mungkin personal, tetapi terasa dekat dengan banyak orang hari ini.

Interpretasi tersebut juga hadir lewat video musik AAARGH! Ku Jadi Gila yang telah lebih dahulu dirilis pada 4 Mei 2026 lalu.

Visual memperlihatkan sebuah koper menjadi simbol kekuasaan yang terus diperebutkan dari tangan sosok penjaganya. Namun koper itu seolah hidup; berat, berdarah-darah, dan mematikan.

