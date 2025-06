Aaliyah Kondangan Setelah Beberapa Hari Melahirkan, Angelina Sondakh Merespons Begini

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Aaliyah Massaid sempat menjadi sorotan publik saat menghadiri acara pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise pada Senin (16/6) lalu.

Sebab kehadirannya di acara pernikahan pasangan selebritas itu tak lama setelah beberapa istri Thariq Halilintar itu melahirkan.

Perihal tersebut, ibu sambung Aaliyah Massaid, Angelina Sondakh menanggapi bijak.

Baca Juga: Thariq Halilintar Ungkap Perjuangan Aaliyah Massaid Melahirkan Anak Pertama

Menurutnya, Aaliyah pasti tahu dengan apa yang dilakukannya.

"She knows well lah apa yang harus dilakukan dan tidak," ujar Angelina Sondakh di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/6) malam.

Dia menilai bahwa kehadiran Aaliyah Massaid dalam acara sahabatnya itu menunjukkan soal tali silahturahmi yang memang dijunjung oleh putri sambungnya tersebut.

"Tetapi, yang pasti dalam Islam silaturahmi itu wajib, ya datang ke acara sahabat terdekatnya itu suatu yang luar biasalah," ucap Angelina Sondakh.

Di samping itu, dia pun menunjukkan kebahagiannya ketika ditanyai mengenai cucu pertamanya.