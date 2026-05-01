Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Produk

AAM Tawarkan Daging Premium dengan Standar Australia dan Finishing Lokal

Jumat, 01 Mei 2026 – 22:48 WIB
AAM Tawarkan Daging Premium dengan Standar Australia dan Finishing Lokal - JPNN.COM
General Manager AAM ILO, Jack Webb (tengah). Foto: Djainab Natalia Saroh/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - PT Indonesia Livestock Operations menghadirkan daging sapi premium Anugerah Agri Makmur (AAM) dengan mengusung standar produksi Australia, yang dipadukan dengan proses finishing lokal di Indonesia.

Produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pasar domestik akan daging berkualitas tinggi dengan konsistensi mutu yang terjaga.

AAM menerapkan konsep rantai pasok terintegrasi, di mana sapi bakalan didatangkan dari Australia sebelum menjalani proses penggemukan akhir di fasilitas feedlot dalam negeri.

Pendekatan ini dinilai mampu menjaga kesegaran produk sekaligus menyesuaikan karakteristik daging dengan preferensi konsumen lokal.

Selain itu, sistem tersebut memungkinkan kontrol kualitas dilakukan secara menyeluruh sejak tahap awal hingga produk siap didistribusikan ke pasar.

General Manager AAM ILO Jack Webb, mengatakan integrasi penuh tanpa pihak ketiga menjadi kunci dalam menjaga standar produksi.

“Peluncuran ini mewakili standar baru untuk boxed beef di Indonesia, memimpin dengan kekuatan produksi Australia yang didukung oleh keahlian lokal di lapangan,” ujar Jack Webb, dalam acara The Prime Table Chef Experience di The Westin Jakarta, baru-baru ini.

Menurutnya, sistem terintegrasi tersebut juga memastikan transparansi asal-usul produk atau traceability dari hulu ke hilir.

AAM menghadirkan daging premium dengan rantai pasok Australia–Indonesia di pasar domestik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Daging  daging sapi  daging sapi premium  AAM 
BERITA DAGING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp