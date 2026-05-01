AAM Tawarkan Daging Premium dengan Standar Australia dan Finishing Lokal

jpnn.com, JAKARTA - PT Indonesia Livestock Operations menghadirkan daging sapi premium Anugerah Agri Makmur (AAM) dengan mengusung standar produksi Australia, yang dipadukan dengan proses finishing lokal di Indonesia.

Produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pasar domestik akan daging berkualitas tinggi dengan konsistensi mutu yang terjaga.

AAM menerapkan konsep rantai pasok terintegrasi, di mana sapi bakalan didatangkan dari Australia sebelum menjalani proses penggemukan akhir di fasilitas feedlot dalam negeri.

Pendekatan ini dinilai mampu menjaga kesegaran produk sekaligus menyesuaikan karakteristik daging dengan preferensi konsumen lokal.

Selain itu, sistem tersebut memungkinkan kontrol kualitas dilakukan secara menyeluruh sejak tahap awal hingga produk siap didistribusikan ke pasar.

General Manager AAM ILO Jack Webb, mengatakan integrasi penuh tanpa pihak ketiga menjadi kunci dalam menjaga standar produksi.

“Peluncuran ini mewakili standar baru untuk boxed beef di Indonesia, memimpin dengan kekuatan produksi Australia yang didukung oleh keahlian lokal di lapangan,” ujar Jack Webb, dalam acara The Prime Table Chef Experience di The Westin Jakarta, baru-baru ini.

Menurutnya, sistem terintegrasi tersebut juga memastikan transparansi asal-usul produk atau traceability dari hulu ke hilir.