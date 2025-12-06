AAMA Awards 2025 Jadi Ajang Bergengsi yang Lahirkan MUA Berbakat

jpnn.com, JAKARTA - Ajang AAMA Awards Season 6 kembali digelar dan menegaskan posisinya sebagai salah satu panggung bergengsi bagi para Makeup Artist (MUA) Indonesia.

Acara tahunan ini dikenal sebagai wadah penting yang mendorong lahirnya talenta baru sekaligus membuka peluang karier lebih luas di industri kecantikan nasional.

Sejak pertama kali diselenggarakan, AAMA Awards menjadi ruang bagi para MUA untuk menunjukkan kreativitas, memperkuat identitas profesional, serta memperluas jaringan di industri rias.

Baca Juga: Nagita Slavina Gelar Ajang Pencarian Bakat di Beberapa Sekolah

Gelaran tahun ini disebut sebagai yang paling meriah, dengan tingkat antusiasme peserta yang meningkat signifikan.

Founder AAMA Awards, Arman Armano mengatakan Season 6 menghadirkan format baru dengan tiga kategori utama, yakni AAMA Icon, AAMA Rising Star, dan AAMA Creative Content.

“Biasanya hanya memperebutkan trofi AAMA Icon, tapi sekarang ada dua nominasi tambahan. Kompetisinya semakin ketat dan pesertanya makin excited,” ujarnya.

AAMA Icon tetap menjadi gelar tertinggi, sementara AAMA Rising Star diberikan kepada peserta dengan perolehan voting tertinggi.

Adapun AAMA Creative Content diberikan kepada peserta dengan konten terbaik selama proses audisi dan penilaian.