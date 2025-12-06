Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Event

AAMA Awards 2025 Jadi Ajang Bergengsi yang Lahirkan MUA Berbakat

Sabtu, 06 Desember 2025 – 09:23 WIB
AAMA Awards 2025 Jadi Ajang Bergengsi yang Lahirkan MUA Berbakat - JPNN.COM
AAMA Awards 2025 kembali menegaskan diri sebagai ajang bergengsi yang melahirkan MUA berbakat. Fotoi: AAMA Awards

jpnn.com, JAKARTA - Ajang AAMA Awards Season 6 kembali digelar dan menegaskan posisinya sebagai salah satu panggung bergengsi bagi para Makeup Artist (MUA) Indonesia.

Acara tahunan ini dikenal sebagai wadah penting yang mendorong lahirnya talenta baru sekaligus membuka peluang karier lebih luas di industri kecantikan nasional.

Sejak pertama kali diselenggarakan, AAMA Awards menjadi ruang bagi para MUA untuk menunjukkan kreativitas, memperkuat identitas profesional, serta memperluas jaringan di industri rias.

Baca Juga:

Gelaran tahun ini disebut sebagai yang paling meriah, dengan tingkat antusiasme peserta yang meningkat signifikan.

Founder AAMA Awards, Arman Armano mengatakan Season 6 menghadirkan format baru dengan tiga kategori utama, yakni AAMA Icon, AAMA Rising Star, dan AAMA Creative Content.

“Biasanya hanya memperebutkan trofi AAMA Icon, tapi sekarang ada dua nominasi tambahan. Kompetisinya semakin ketat dan pesertanya makin excited,” ujarnya.

Baca Juga:

AAMA Icon tetap menjadi gelar tertinggi, sementara AAMA Rising Star diberikan kepada peserta dengan perolehan voting tertinggi.

Adapun AAMA Creative Content diberikan kepada peserta dengan konten terbaik selama proses audisi dan penilaian.

AAMA Awards 2025 kembali menegaskan diri sebagai ajang bergengsi yang melahirkan MUA berbakat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   AAMA Awards 2025  MUA  AAMA Rising Star  Ajang pencarian bakat 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp