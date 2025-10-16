Abadi Ogan Cemerlang Kucurkan Dana Program Air Bersih untuk Tujuh Desa

jpnn.com, OGAN KOMERING ULU - PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC OKU) menunjukkan komitmennya membangun hubungan harmonis dengan masyarakat sekitarnya. Salah satunya melalui musyawarah bersama perwakilan tujuh desa di Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) , Sumatera Selatan.

Pertemuan berlangsung kondusif di Kantor Camat Lubuk Batang beberapa waktu lalu dengan melibatkan unsur pemerintah, aparat, aktivis lingkungan, hingga tokoh masyarakat.

"Alhamdulillah, kami siap didukung dan diawasi masyarakat, " kata Site Manager PT AOC, Muhammad dalam keterangan resminya, Rabu (15/10).

Dia mengatakan dalam forum tersebut, disepakati beberapa langkah penting yang mencerminkan keseriusan AOC OKU dalam mendukung pemulihan lingkungan. Selain itu sekaligus memberdayakan masyarakat.

Poin utama kesepakatan meliputi pemulihan kualitas air Sungai Wal agar kembali normal, penyediaan air bersih bagi tujuh desa dengan nilai bantuan Rp35 juta per desa.

Kemudian dukungan kegiatan olahraga berupa perlengkapan voli, serta program kesehatan gratis yang dikoordinasikan bersama Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas setempat.

"Kesepakatan bersama warga tujuh desa merupakan langkah awal untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat, " ujarnya.

Sementara Camat Lubuk Batang Emharis Suryadi menyebutkan musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan positif yang bermanfaat bagi masyarakat. Dia berharap komitmen ini dapat menjadi solusi terbaik dan memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat.