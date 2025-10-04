Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional

Abaikan Desakan Trump, Isreal Melancarkan Serangan di Jalur Gaza, Tewaskan 5 Warga

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 19:18 WIB
Ilustrasi kondisi Jalur Gaza setelah berbulan-bulan digempur Israel. /ANTARA/Anadolu/py

jpnn.com - GAZA - Tentara Israel menewaskan lima warga Palestina, termasuk seorang anak perempuan, dan melukai lainnya dalam serangan di Jalur Gaza pada Sabtu (4/10). Hal ini mengabaikan desakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar Israel segera menghentikan serangan.

Sebelumnya, Donald Trump mendesak Israel untuk segera berhenti mengebom Gaza setelah kelompok perlawanan Hamas menyatakan setuju membebaskan sandera Israel seperti yang dia usulkan. Trump juga mengatakan dia percaya kelompok itu "siap untuk perdamaian abadi."

Sumber-sumber medis dan saksi mata mengatakan meski ada desakan Trump, pasukan Israel masih menyerang dua rumah di Kota Gaza dan kamp pengungsi Nuseirat yang menewaskan lima orang dan melukai beberapa lainnya.

Baca Juga:

Serangan udara dan darat pasukan Israel juga berlanjut di seluruh Kota Gaza dan Khan Younis di wilayah selatan.

Mereka juga melakukan penghancuran intensif dengan drone dan bahan peledak yang menargetkan bangunan permukiman di berbagai kawasan Gaza sepanjang malam.

Sejak Oktober 2023, Israel telah menewaskan hampir 66.300 warga Palestina, yang sebagian besar adalah wanita dan anak -anak.

Baca Juga:

Badan-badan PBB dan kelompok hak -hak asasi manusia telah berulang kali memperingatkan bahwa wilayah kantong Palestina itu sudah tidak layak huni, yang mana kelaparan dan penyakit menyebar dengan cepat. (antara/jpnn)

Tentara Israel menewaskan 5 warga Palestina dalam serangan di Jalur Gaza. Israel mengabaikan desakan Donald Trump agar segera menghentikan serangan.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

TAGS   Jalur Gaza  Palestina  Donald Trump  serangan israel  warga palestina dibunuh israel 
