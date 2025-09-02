ABC Kogen Dairy Andalkan Solusi GROW With SAP Bersama TMS Consulting

jpnn.com, JAKARTA - PT ABC Kogen Dairy, perusahaan pengolahan susu yang memproduksi berbagai produk merek KIN, seperti susu ESL A2-protein dan berbagai produk Yogurt telah mencapai fase Go-Live untuk memulai transformasi digitalnya dengan mengadopsi solusi GROW with SAP S/4HANA Cloud Public Edition.

Melalui kemitraan dengan TMS Consulting, sistem Enterprise Resource Planning (ERP) berhasil diimplementasikan dengan meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat integrasi data, dan mendukung ekspansi bisnis perusahaan di masa mendatang.

Langkah ini mengikuti tren global di industri Dairy Product Manufacturing, di mana banyak perusahaan mengadopsi teknologi cloud untuk mendukung digitalisasi.

Melalui implementasi SAP S/4HANA Cloud Public Edition, perusahaan bisa mempercepat proses penyusunan laporan keuangan melalui otomatisasi proses di beberapa transaksi.

Tak hanya itu, implementasi tersebut diharapkan bisa meningkatkan kualitas kontrol operasional dan efisiensi proses.

Sebagai mitra implementasi, TMS Consulting memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran penerapan GROW with SAP S/4HANA Cloud Public Edition di PT ABC Kogen Dairy yang telah sukses live secara system pada 8 April 2025.

Proses ini mencakup perencanaan strategis, migrasi data, hingga pelatihan pengguna.

"Dengan GROW with SAP yang diimplementasikan oleh TMS Consulting, PT ABC Kogen Dairy akan mendapatkan visibilitas yang lebih baik terhadap seluruh proses bisnisnya. Ini akan memungkinkan mereka merespons perubahan pasar dengan lebih cepat dan efisien. Pengalaman lebih dari 10 tahun TMS dalam transformasi digital membantu mengintegrasikan sistem, orang, dan proses bisnis menjadi satu kesatuan yang terpadu," ujar Albert Juanda, Co-CEO TMS Consulting.