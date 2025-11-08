Abdul Rahman Farisi Soroti Cara Menteri Bahlil Menyelesaikan Proyek Mangkrak

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat ekonomi, Abdul Rahman Farisi mengapresiasi langkah aktif Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam menyelesaikan proyek PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) yang sempat mangkrak enam tahun.

Dia menjelaskan bahwa Proyek Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten, amat penting untuk menopang program hilirisasi migas nasional.

"Dengan nilai investasi mencapai USD 4 miliar atau sekitar Rp65 triliun, proyek ini menjadi investasi petrokimia terbesar di Asean," ungkap Abdul Rahman Farisi dalam keterangan resmi, Sabtu (8/11).

Sekretaris Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar itu menyebut keberhasilan tersebut sebagai bukti nyata kepemimpinan yang melayani dan berani mengambil keputusan.

“Suatu kepemimpinan yang efektif dalam memadukan kepentingan negara dan dunia bisnis,” tambahnya.

Menurut Abdul Rahman, proyek LCI sempat terhenti akibat persoalan lahan dan perizinan yang berlarut-larut, meski sudah melibatkan aparat penegak hukum. Namun, Menteri Bahlil tetap turun tangan secara langsung.

Dia menilai tindakan Bahlil mencerminkan semangat seorang pemimpin yang tidak hanya memberi arahan dari balik meja, tetapi hadir langsung di lapangan.

“Menteri Bahlil sampai sepuluh kali bolak-balik ke Korea demi memastikan proyek ini jalan. Langkah tersebut menunjukkan keberanian dan keteguhan untuk mencari solusi di tengah kebuntuan yang telah berlangsung bertahun-tahun,” lanjutnya.