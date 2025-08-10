Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Abdul Razak Nasution Terpilih Jadi Ketum, PP HIMMAH Beri Rekomendasi untuk Pemerintah

Minggu, 10 Agustus 2025 – 09:09 WIB
Abdul Razak Nasution Terpilih Jadi Ketum, PP HIMMAH Beri Rekomendasi untuk Pemerintah - JPNN.COM
Muktamar XI Himpunan Mahasiswa Al-Washliyah (PP HIMMAH) 2025. Foto: Dok. PP HIMMAH

jpnn.com, JAKARTA - Abdul Razak Nasution terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al-Washliyah (PP HIMMAH) periode 2025-2029 dalam Muktamar XI.

Pada forum tersebut, PP HIMMAH juga menetapkan sejumlah rekomendasi eksternal yang ditujukan kepada pemerintah.

Salah satu rekomendasi utama yakni mendukung penuh Program Agrinas (Agribisnis dan Industri Nasional) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Abdul Razak menilai transformasi 3 BUMN Karya menjadi BUMN sektor pangan merupakan langkah strategis memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kemudian, mengurangi ketergantungan impor, serta meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal.

PP HIMMAH pun mendorong mahasiswa di berbagai disiplin ilmu untuk terlibat dalam riset, inovasi teknologi, dan pendampingan lapangan.

Perguruan tinggi juga diharapkan bermitra dengan Agrinas guna mengembangkan teknologi pertanian dan perikanan.

“Rekomendasi kedua adalah mendukung percepatan pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara sebagai pelabuhan HUB utama (Mother Port) bertaraf internasional,” ungkap Abdul dalam keterangan resmi pada Sabtu (9/8).

