Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Abdul Wahid Gubernur Keempat Riau Berurusan dengan KPK

Selasa, 04 November 2025 – 13:05 WIB
Abdul Wahid Gubernur Keempat Riau Berurusan dengan KPK - JPNN.COM
Gubernur Riau Abdul Wahid (kedua kanan) bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau Muhammad Arif Setiawan (tengah), serta Sekretaris Dinas PUPRPKPP Riau Ferry Yunanda (kedua kiri) saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11/2025). ANTARA/Ryan Rahman

jpnn.com - Gubernur Riau Abdul Wahid yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Pekanbaru, Senin (3/11025), tiba di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (4/11).

Abdul Wahid tiba pada pukul 09.35 WIB dengan mengenakan kaus oblong berkelir putih dan bermasker, sembari menenteng sebuah tas hijau.

Selain Wahid, KPK juga memboyong Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau Muhammad Arif Setiawan.

Baca Juga:

Ada pula Sekretaris Dinas PUPRPKPP Riau Ferry Yunanda yang memakai jaket berwarna putih.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto sebelumnya mengonfirmasi kabar OTT yang turut menangkap Gubernur Riau.

"Ya," ujar Fitroh saat dikonfirmasi, Senin (3/11).

Baca Juga:

Ketua KPK Setyo Budiyanto juga mengonfirmasi penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam OTT.

"Benar, sementara masih berproses," ujar Setyo saat dihubungi, Senin (3/11).

Abdul Wahid menjadi gubernur keempat Riau yang berurusan dengan KPK setelah Saleh Djasit, Rusli Zainal, dan Annas Maamun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Abdul Wahid  Gubernur Riau  KPK  OTT KPK  korupsi  Muhammad Arif Setiawan  Ferry Yunanda  Suap 
BERITA ABDUL WAHID LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp