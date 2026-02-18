Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Abella Debut Lewat ‘Tick Tock’, Hadirkan Warna Baru di Industri Musik Anak

Rabu, 18 Februari 2026 – 15:15 WIB
Abella Debut Lewat ‘Tick Tock’, Hadirkan Warna Baru di Industri Musik Anak - JPNN.COM
Penyanyi Abella. Foto: Dok. Semesta Records

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi cilik, Abella mengawali perjalanan di industri musik lewat lagu debut yang berjudul Tick Tock.

Lagu tersebut dirilis bersama Semesta Records yang didirikan oleh Rian Ekky Pradipta.

Melalui rilisan Tick Tock, Semesta juga memperkenalkan Abella, sebagai talenta muda yang diproyeksikan menjadi
young inspirational singer generasi baru.

Baca Juga:

Tick Tock menghadirkan warna musik yang ringan, energik, dan mudah diingat. Dengan lirik yang dekat dengan keseharian anak-anak.

Di balik nuansa yang fun dan catchy, tersimpan pesan tentang disiplin, kesadaran waktu, serta semangat menjalani hari dengan bahagia.

Karakter vokal Abella yang ekspresif dan percaya diri membuat lagu ini terasa hidup. Dia tidak hanya menyanyikan liriknya, tetapi juga menyampaikan energi positif yang menjadi identitasnya sejak awal.

Baca Juga:

Bagi Abella, dunia seni bukan hal baru. Kecintaannya pada panggung sudah tumbuh sejak usia dini. Tidak hanya memiliki minat besar dalam bernyanyi, dia aktif mengembangkan kemampuannya di seni tari yaitu ballet serta terlibat dalam berbagai kegiatan fashion show dan modelling.

Latihan balet membentuk kedisiplinan, ketekunan, serta kepekaan terhadap ritme dan ekspresi tubuh, kualitas yang turut memperkaya performanya sebagai penyanyi.

Penyanyi cilik, Abella mengawali perjalanan di industri musik lewat lagu debut yang berjudul Tick Tock.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Abella  Semesta Records  Rian Ekky Pradipta  Penyanyi Abella 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp