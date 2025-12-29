Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

ABG Mulai Mencuri Perhatian

Senin, 29 Desember 2025 – 07:17 WIB
ABG Mulai Mencuri Perhatian - JPNN.COM
ABG, grup musik yang dibentuk oleh Akbar (Superglad), Bagus (NTRL), Giox (Superglad). Foto: Dok. ABG

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, ABG perlahan mulai mencuri perhatian di kancah musik Indonesia.

ABG merupakan sebuah band yang dibentuk pada 16 Oktober 2025 di Jakarta Selatan.

Trio tersebut beranggotakan Om Bagus (NTRL) pada vokal dan bass, lalu Giox (Superglad) pada bass dan backing vocal, serta Akbar (Superglad) sebagai drummer.

Baca Juga:

Uniknya nama ABG sendiri diambil dari huruf depan para personel yaitu Akbar, Bagus, dan Giox.

Pada 25 November 2025 ABG merilis single pertama yang berjudul ORGIL (singkatan dari Orang Gila).

Orang Gila yang dimaksud di sini bukan berarti secara harafiah orang yang tidak waras, tetapi lebih kepada orang-orang yang bertindak di luar nalar, norma, atau aturan-aturan.

Baca Juga:

Lagu tersebut juga bisa diartikan tentang orang dengan gagasan yang luar biasa hingga memungkinkan hal-hal yang tadinya dipikir tidak mungkin menjadi nyata.

Pada 12 Desember 2025, ABG kembali merilis single kedua yang berjudul KETI (singkatan dari Kena Tipu).

Beranggotakan 'orang lama', grup musik, ABG perlahan mulai mencuri perhatian di kancah musik Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Abg  grup musik ABG  Lagu ABG  Band ABG  Giox  Bagus NTRL  Sukses Lancar Rejeki 
BERITA ABG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp