Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

ABK Dituntut Mati Kasus Sabu 2 Ton, Habiburokhman: Dia Bukan Pelaku Utama

Senin, 23 Februari 2026 – 15:25 WIB
ABK Dituntut Mati Kasus Sabu 2 Ton, Habiburokhman: Dia Bukan Pelaku Utama - JPNN.COM
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. (ANTARA/HO-DPR)

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku menerima informasi bahwa ABK Sea Dragon, Fandi Ramadhan bukan aktor penting dalam kasus peredaran narkoba yang ditemukan dalam sebuah kapal di perairan Batam, Kepulauan Riau.

"Jelas saudara Fandi Ramadhan bukanlah pelaku utama," kata dia dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2).

Legislator fraksi Gerindra itu melanjutkan bahwa Fandi juga tidak memiliki riwayat melakukan tindak pidana, sehingga tak mungkin menjadi aktor peredaran narkoba.

Baca Juga:

"Tidak mempunyai riwayat melakukan tindak pidana, dan sudah berupaya mengingatkan tentang potensi terjadinya pidana," ujar Habiburokhman.

Diketahui, Fandi dituntut hukuman mati dalam persidangan di PN Batam setelah kapal yang diawaki ditemukan sabu hampir dua ton.

Komisi III, kata Habiburokhman, telah melaksanakan rapat menyikapi tuntutan mati terhadap Fandi.

Baca Juga:

"Hal ini menyangkut nyawa manusia, pada hari ini, Komisi III DPR RI melaksanakan rapat khusus," ujar dia.

Berikut tiga poin kesimpulan rapat khusus Komisi III:

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai Fandi Ramadhan bukan aktor penting dalam kasus peredaran narkoba yang ditemukan di Batam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   narkoba  Sabu  Habiburokhman  Abk  Hukuman Mati  Batam  Komisi III 
BERITA NARKOBA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp