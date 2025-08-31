Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Kalteng

ABK Tenggelam di Sungai Cempaga Ditemukan Sudah Meninggal Dunia

Minggu, 31 Agustus 2025 – 12:47 WIB
Evakuasi jenazah ABK yang ditemukan di Sungai Cempaga, Sabtu (30/8/2025). ANTARA/HO-BPBD Kotim

jpnn.com - SAMPIT - Seorang anak buah kapal (ABK) bernama Bagus Isgiyanto yang tenggelam di Sungai Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim Gabungan, pada Sabtu (30/8).

"Alhamdulillah ditemukan dan jenazah langsung dibawa ke RSUD dr Murjani Sampit untuk pemeriksaan," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Timur Multazam dihubungi dari Sampit, Minggu (31/8).

Adapun penemuan jenazah ABK oleh tim gabungan, yakni saat dalam upaya pencarian lanjutan pada Sabtu (30/8) sekitar pukul 17.55 WIB.

Sebelumnya dilaporkan, peristiwa nahas itu terjadi Kamis (28/8) sekitar pukul 17.45 WIB.

Saat itu tongkang Tugboat Satria Raya dengan gandengan tongkang Karya Maju bertolak dari Kecamatan Parenggean menuju muara.

Saat itu kru kapal beraktivitas seperti biasa.

Peristiwa nahas itu terjadi saat tongkang melintas di perairan Dusun Teluk Tewah Kecamatan Cempaga.

Ketika para ABK hendak membersihkan tandon air tawar, korban yang berada di bagian atas tiba-tiba melompat dari dek atas ke bawah geladak sisi kiri tongkang.

