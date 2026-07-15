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JPNN.com - Daerah

ABK Tercebur ke Laut di Pacitan Ditemukan Meninggal Dunia

Rabu, 15 Juli 2026 – 20:37 WIB
ABK Tercebur ke Laut di Pacitan Ditemukan Meninggal Dunia - JPNN.COM
Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap Sulkifli (34), anak buah kapal KM Orvia-09 asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, yang dilaporkan tercebur ke laut di Dermaga Pelabuhan Perikanan Tamperan, Pacitan, Jawa Timur. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu (15/7/2026) setelah pencarian yang berlangsung sejak malam. (ANTARA/HO-BPBD Pacitan

jpnn.com - PACITAN - Seorang anak buah kapal (ABK) KM Orivia 09 Sulkifli, asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah tercebur ke laut di Dermaga Pelabuhan Perikanan Tamperan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Tim SAR Gabungan telah mengevakuasi korban.

Menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pacitan Erwin Andriatmoko, korban ditemukan pada Rabu (15/7), sekitar pukul 09.45 WIB, setelah dilakukan pencarian sejak Selasa (14/7) malam. "Korban sudah ditemukan pagi tadi sehingga operasi SAR dinyatakan selesai," kata Erwin di Pacitan, Rabu (15/7).

Korban selanjutnya dievakuasi menuju RSUD dr. Darsono Pacitan untuk menjalani pemeriksaan sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.

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Kapolsek Pacitan Iptu Yuyun Krisdiantoro mengatakan korban diduga terjatuh saat berpindah dari perahu sekoci menuju dermaga seusai melakukan aktivitas di atas KM Orvia-09.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun petugas, korban diduga tidak dapat berenang sehingga langsung tenggelam setelah terjatuh ke perairan pelabuhan. "Korban diduga terjatuh saat berpindah dari perahu sekoci ke dermaga dan diketahui tidak bisa berenang," katanya.

Pencarian dilakukan sejak Selasa (14/7) malam dengan melibatkan personel SAR gabungan, nelayan, serta unsur potensi SAR di sekitar Pelabuhan Perikanan Tamperan.

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Proses pencarian malam hari sempat terkendala minimnya penerangan dan keterbatasan jarak pandang, sehingga penyisiran dilanjutkan pada Rabu pagi. Korban akhirnya ditemukan sekitar pukul 09.45 WIB tidak jauh dari lokasi dilaporkan terjatuh ke laut. (antara/jpnn)

Seorang ABK yang tercebur ke laut di Pacitan, Jawa Timur, ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

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TAGS   ABK Tercebur ke Laut  meninggal dunia  tim sar gabungan  pacitan  Abk 

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