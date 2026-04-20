JPNN.com - Nasional - Humaniora

ABPEDNAS Gandeng Navaswara Gelar ‘Jaga Desa Awards 2026’

Senin, 20 April 2026 – 20:22 WIB
ABPEDNAS Gandeng Navaswara Gelar ‘Jaga Desa Awards 2026’ - JPNN.COM
Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) menggandeng PT Navaswara Bhuwana Kencana menggelar malam penganugerahan Jaga Desa Awards 2026 di Hotel Fairmont Jakarta pada Minggu (19/4). Foto: dok Navaswara

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) menggandeng PT Navaswara Bhuwana Kencana menggelar malam penganugerahan Jaga Desa Awards 2026 di Hotel Fairmont Jakarta pada Minggu (19/4/2026).

Ketua Umum ABPEDNAS Indra Utama mengatakan ajang tersebut merupakan bentuk apresiasi atas penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjaga transparansi tata kelola keuangan di tingkat desa.

“ABPEDNAS tidak hanya menjadi saluran aspirasi masyarakat desa, tetapi juga menjaga denyut demokrasi lokal serta memastikan setiap kebijakan desa benar-benar berpihak pada kepentingan warganya,” ungkap Indra Utama.

Dia mengungkapkan langkah strategis itu menemukan momentumnya ketika ABPEDNAS merajut sinergi dengan Kejaksaan Republik Indonesia melalui Program Jaksa Garda Desa (JaGa Desa) yang digagas oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani.

Reda menyebut sejak dicanangkan pada 2023, program ini menghadirkan sistem pelaporan tata kelola keuangan desa yang terintegrasi dan berbasis pengawasan kolaboratif. 

Perlahan, tetapi pasti, pengelolaan anggaran desa bergerak menuju standar yang lebih transparan. 

Setiap rupiah dana desa tidak lagi sekadar terserap, tetapi dipastikan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. 

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dana desa benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa menimbulkan persoalan hukum,” ujar Reda. 

Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) menggandeng PT Navaswara Bhuwana Kencana menggelar malam penganugerahan Jaga Desa Awards 2026

